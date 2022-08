Cagliari, ecco perchè è saltata la cessione di Marko Rog (Di martedì 2 agosto 2022) Saltato il trasferimento di Marko Rog, che avrebbe potuto lasciare il Cagliari: ecco perchè è saltato l’addio ai rossoblù Il calciomercato, si sa, può essere sempre imprevedibile: dai colpi più inaspettati possono crollare trattative a un passo dalla firma. Questo è, forse, il caso del centrocampista Marko Rog. Il giocatore croato è stato praticamente nell’occhio del ciclone per diversi giorni, soprattutto in ottica Sampdoria. L’ex Napoli era ambito dal club di Marco Giampaolo, ma l’affare fra i liguri e il Cagliari è crollato in pochissimo tempo quando sembrava tutto fatto. Le motivazioni, secondo L’Unione Sarda, risiedono un po’ nelle titubanze dei club interessati e un po’ nel desiderio del giocatore stesso di ricambiare le attenzioni ricevute dal Cagliari ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 agosto 2022) Saltato il trasferimento diRog, che avrebbe potuto lasciare ilè saltato l’addio ai rossoblù Il calciomercato, si sa, può essere sempre imprevedibile: dai colpi più inaspettati possono crollare trattative a un passo dalla firma. Questo è, forse, il caso del centrocampistaRog. Il giocatore croato è stato praticamente nell’occhio del ciclone per diversi giorni, soprattutto in ottica Sampdoria. L’ex Napoli era ambito dal club di Marco Giampaolo, ma l’affare fra i liguri e ilè crollato in pochissimo tempo quando sembrava tutto fatto. Le motivazioni, secondo L’Unione Sarda, risiedono un po’ nelle titubanze dei club interessati e un po’ nel desiderio del giocatore stesso di ricambiare le attenzioni ricevute dal...

