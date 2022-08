Battiti Live 2022 | la scaletta dell’ultima puntata

(Di martedì 2 agosto 2022) Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci -(Foto US Mediaset) La musica disu Italia 1 giunge al termine. Con ladi questa sera, si conclude la kermesse musicale itinerante di Radionorba, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio tra il pubblico. di martedì 2 agosto Ecco lain onda da Trani, con i cantanti previsti, i brani e l’ordine di esibizione (laè andata in diretta su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv il 10 luglio): Boomdabash e Annalisa – Tropicana Boomdabash – Medley Elodie – Bagno a mezzanotte Elodie – Tribale On the road: Fedez, Tananai e Mara Sattei da Otranto – La dolce vita Achille Lauro – ...

aviola59 : Questa sera ci sarà l’ultima puntata dei Battiti live e ciò significa che è l’ultima volta che vedremo Mamma Cosmar… - LorenzoMainieri : @battitilive22: alle 21:20 su Italia Uno con @Alan_Palmieri e @_eligregoraci_ - tutas_20 : RT @Grace_84deluca: Grazie per le emozioni, per i tuoi sorrisi la tua energia e l'essere te stessa , hai illuminato queste serate davvero… - PriTshiyekela : ?? Ultimo appuntamento ?? VIETATO MANCARE 21.20 Italia1 ~ Battiti Live ~ ?????? DELIRIO ?????? #battitilive #eligreg - BigMel1972 : RT @lauro_community: Dalla tappa di Trani di Battiti Live ?? #achillelauro ?? Framcesco De Leo -

... in onda dalle 21.20 su Rai 3 Controcorrente speciale (talk show, politica, attualità), in onda dalle 20.30 su Rete 4 Radio Norba Cornetto(show musicale), in onda dalle 21.20 su Italia ...Ecco tutti i dettagli sull'ultimo appuntamento di stasera con...Un report di Talkwalker rivela quali sono stati gli show televisivi trasmessi dai canali free to air e pay più commentati sulle piattaforme di condivisione e i canali che hanno registrato le maggiori ...La musica di Battiti Live su Italia 1 giunge al termine. Con la puntata di questa sera, si conclude la kermesse musicale itinerante di Radionorba, condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, co ...