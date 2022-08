Barazzutti: «Sinner può diventare il numero uno al mondo. Come tipologia di gioco mi ricorda Agassi» (Di martedì 2 agosto 2022) Il Corriere dello Sport intervista Corrado Barazzutti, ex tennista n.7 del mondo e capitano di Coppa Davis dal 2001 al 2020. Parla di Sinner. «Sinner è un ragazzo che ha le carte in regola per diventare uno dei più forti del mondo. Non solo. Per diventare il numero uno del mondo». Il suo è un tennis al massimo delle potenzialità? «Nella sua zona comfort, vicino alla riga di fondo, dritto e rovescio, ha meno margini di miglioramento perché è già tra i migliori del mondo. Dunque la cosa che può migliorare è sbagliare ancora meno. Veloce la mano, velocissimi i piedi, tennis buonissimo». E allora in cosa può migliorare? «Può servire e giocare a rete meglio di Come fa adesso. Sinner non è ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 2 agosto 2022) Il Corriere dello Sport intervista Corrado, ex tennista n.7 dele capitano di Coppa Davis dal 2001 al 2020. Parla di. «è un ragazzo che ha le carte in regola peruno dei più forti del. Non solo. Periluno del». Il suo è un tennis al massimo delle potenzialità? «Nella sua zona comfort, vicino alla riga di fondo, dritto e rovescio, ha meno margini di miglioramento perché è già tra i migliori del. Dunque la cosa che può migliorare è sbagliare ancora meno. Veloce la mano, velocissimi i piedi, tennis buonissimo». E allora in cosa può migliorare? «Può servire e giocare a rete meglio difa adesso.non è ...

