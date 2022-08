Ayman al-Zawahiri è morto e con lui si chiude un’epoca

fanpage : ?? Ucciso il capo di #AlQaeda, arriva la conferma del presidente Biden - ChiodiDonatella : RT @ofcs_report: #BREAKING UCCISO AL #ZAWAHIRI Secondo fonti #Usa durante un attacco con droni condotto domenica in #Afghanistan sarebbe s… - lc71488535 : RT @fanpage: ?? Ucciso Al Zawahiri dalla CIA, fu lui la mente degli attentati dell'11 settembre 2001. #2agosto #biden #alqeda - Bianca34874951 : RT @fanpage: ?? Ucciso il capo di #AlQaeda, arriva la conferma del presidente Biden - Paroledipaola : RT @jacopo_iacoboni: Ayman al-Zawahiri, leader di Al Qaeda, è stato ucciso in un blitz americano con i droni a Kabul Era nascosto a Kabul… -

"Giustizia è stata fatta". Così Joe Biden, in isolamento per avere nuovamente contratto il Covid, annuncia l'uccisione del leader di Al Qaidaal - Zawahri dal balcone della Casa Bianca. Un'operazione di "precisione" e di assoluto "successo" che conferma la determinazione americana contro il terrorismo, afferma il presidente americano. ...I quali ora dicono che sono stati violati gli accordi di Doha, unico ostaggio americano ancora nelle mani dei talebani Joe Biden ha annunciato che gli Stati Uniti hanno uccisoal, il ...E’ quanto ha denunciato il segretario di Stato americano, Antony Blinken, in una nota, diffusa dopo la notizia dell’uccisione di Ayman al Zawahiri in un raid nella capitale afghana. I Talebani, ha ...'Non importa quanto tempo serve, o dove vi nascondete, se siete una minaccia gli Stati Uniti vi troveranno', è il messaggio del presidente americano ...