Australia | la senatrice aborigena definisce la regina Elisabetta II una “colonizzatrice”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 2 agosto 2022) Pugno alzato, sguardo di sfida e nessun timore nel definire laII, capo di stato in(in quanto il Paese oceanico fa parte del Commonwealth), una ““. Dopo questa esternazione, lunedì primo agosto, Lidia Thorpe, dei Verdi, è stata invitata a ripetere il suo giuramento di fedeltà al Senato ed è stata rimproverata dai suoi colleghi parlamentari, uno dei quali le ha urlato: “Non sei unase non lo fai come si deve”. ? Il giuramento di fedeltà Assente dal Parlamento la scorsa settimana, quando gli altri senatori hanno prestato giuramento, Lidia Thorpe ha prestato il suo giuramento il primo agosto. La politica di Victoria si è avvicinata al palco del Senato con il pugno destro alzato in aria e quando le è stato chiesto di recitare la formula ufficiale scritta ...