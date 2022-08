Ansia, depressione e non solo: gli effetti psicologici della pandemia di Covid (Di martedì 2 agosto 2022) L’arrivo e le conseguenze del Covid-19 hanno avuto effetti psicologici importanti, con l’aumento esponenziale delle richieste d’aiuto e un sempre più diffuso malessere psicologico. Gli esperti sin dal primo lockdown hanno lanciato preoccupanti allarmi, che dopo due anni di pandemia si sono rivelati fondati, tanto che lo stato è intervenuto in qualche modo a mitigare la situazione attivando interventi mirati, come il Bonus Psicologo, partito a fine luglio 2022, che prevede l’erogazione di un contributo economico fino a 600€ per nucleo familiare, con l’obiettivo di coprire i costi per visite da psicologi e psicoterapeuti. Un primo passo nel riconoscimento di uno stato di sofferenza generale, che non è sicuramente risolutivo, ma che apre a una presa di coscienza collettiva di un problema reale e invalidante. Una ... Leggi su udine20 (Di martedì 2 agosto 2022) L’arrivo e le conseguenze del-19 hanno avutoimportanti, con l’aumento esponenziale delle richieste d’aiuto e un sempre più diffuso malessere psicologico. Gli esperti sin dal primo lockdown hanno lanciato preoccupanti allarmi, che dopo due anni disi sono rivelati fondati, tanto che lo stato è intervenuto in qualche modo a mitigare la situazione attivando interventi mirati, come il Bonus Psicologo, partito a fine luglio 2022, che prevede l’erogazione di un contributo economico fino a 600€ per nucleo familiare, con l’obiettivo di coprire i costi per visite da psicologi e psicoterapeuti. Un primo passo nel riconoscimento di uno stato di sofferenza generale, che non è sicuramente risolutivo, ma che apre a una presa di coscienza collettiva di un problema reale e invalidante. Una ...

