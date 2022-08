Amanda Nunes è tornata (Di martedì 2 agosto 2022) UFC 277 era un evento ricco di match interessanti, ma il traino era rappresentato dal main event, un rematch pieno di aspettativa ma che forse, nel suo svolgimento, ha persino superato ogni previsione. Quando, lo scorso dicembre, in occasione di UFC 269, Julianna Peña aveva battuto Amanda Nunes, forse la campionessa più dominante della storia delle MMA femminili, dopo averla fatta sfiancare e aver imposto la propria aggressività verticale, non furono in pochi a dire che i tempi stavano cambiando. Che era finita l’era di Nunes e stava cominciando quella di Peña. L’evento di sabato notte avrebbe dato una risposta definitiva in un senso o in un altro, ma spesso sono proprio gli incontri più carichi di attesa che – per i mille accidenti che rendono fragile questo sport incredibile – finiscono per deludere. Non è stato questo il ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 2 agosto 2022) UFC 277 era un evento ricco di match interessanti, ma il traino era rappresentato dal main event, un rematch pieno di aspettativa ma che forse, nel suo svolgimento, ha persino superato ogni previsione. Quando, lo scorso dicembre, in occasione di UFC 269, Julianna Peña aveva battuto, forse la campionessa più dominante della storia delle MMA femminili, dopo averla fatta sfiancare e aver imposto la propria aggressività verticale, non furono in pochi a dire che i tempi stavano cambiando. Che era finita l’era die stava cominciando quella di Peña. L’evento di sabato notte avrebbe dato una risposta definitiva in un senso o in un altro, ma spesso sono proprio gli incontri più carichi di attesa che – per i mille accidenti che rendono fragile questo sport incredibile – finiscono per deludere. Non è stato questo il ...

