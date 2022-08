A 105 anni supera l’ictus e torna a giocare a carte. Intervento record all’ospedale di Parma (Di martedì 2 agosto 2022) Intervento record all’ospedale di Parma. Una paziente di quasi 105 anni – 104 e 8 mesi per l’esattezza – colpita da ictus cerebrale è stata trattata con successo dall’équipe del “Percorso Stroke Care” dell’ospedale Maggiore di Parma. Dopo 24 ore la signora Rosa, questo il suo nome, era perfettamente lucida, in grado di muoversi e mangiare. E ora ha ripreso a giocare a carte. Ospedale di Parma, la vicenda La signora Rosa, in buone condizioni generali, ospite di una casa di riposo, appena dopo l’ora di pranzo aveva presentato improvvisamente una paralisi degli arti di sinistra, cioè i sintomi che facevano pensare ad un ictus. L’Intervento immediato del 118 con pre-allertamento del Pronto soccorso e del neurologo ha reso ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 agosto 2022)di. Una paziente di quasi 105– 104 e 8 mesi per l’esattezza – colpita da ictus cerebrale è stata trattata con successo dall’équipe del “Percorso Stroke Care” dell’ospedale Maggiore di. Dopo 24 ore la signora Rosa, questo il suo nome, era perfettamente lucida, in grado di muoversi e mangiare. E ora ha ripreso a. Ospedale di, la vicenda La signora Rosa, in buone condizioni generali, ospite di una casa di riposo, appena dopo l’ora di pranzo aveva presentato improvvisamente una paralisi degli arti di sinistra, cioè i sintomi che facevano pensare ad un ictus. L’immediato del 118 con pre-allertamento del Pronto soccorso e del neurologo ha reso ...

