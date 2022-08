Ultime Notizie Roma del 01-08-2022 ore 10 | 10

(Di lunedì 1 agosto 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studi erano due sorelle di 15 e 17 anni che condividevano tutto unito e come raccontano il loro Social con i miti della loro generazione le foto compulsivamente pubblicate per narrare la loro vita quotidiana una sorella come migliore Scriveva sulle storie di Instagram Giulia 17 anni la più grande nei video pubblicati con Alessia e la più piccola sempre insieme nella vita e sui social Così ieri alle 6:40 accanto all’altra Giulia e Alessia Orlando come hanno raccontato i testimoni hanno incontrato il destino sul binario della stazione di Riccione investiti dal Frecciarossa che non è riuscito a impedire l’impatto insieme fino alla fine fino all’ estremo tentativo di una che voleva salvare l’altra che stava sui binari un infarto così violento che ti potuto identificare i corpi solo ...

Prosegue la discesa, particolarmente accentuata come sempre al lunedì, dei numeri della pandemia in Veneto, con 1.465 nuovi casi di Covid - 19 nelle24 ore, che portano il totale a 2.101.358.893. Si segnalano 3 decessi, con il totale a 15.073. In diminuzione anche gli attuali positivi, che sono 89.351, contro i 90.096 di ieri ( - 745), ... Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Salvini: «Io al Viminale Decidono gli elettori» Un Torneo di Biliardino per favorire momenti di socializzazione con la comunità e per aprire le porte della struttura al territorio, al fine di promuovere una cultura inclusiva, capace di valorizzare ...Il Tar ha fissato l'udienza collegiale per decidere se sospendere il provvedimento per il 14 Settembre 2022. Il provvedimento disposto dal Comune è in vigore fino al 30 ...