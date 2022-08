Ufficiale: Alonso in Aston Martin dal 2023 (Di lunedì 1 agosto 2022) Alonso , a 41 anni, non ha intenzione di lasciare la F1 e rilancia. Mollata l'Alpine, il campione spagnolo ha tovato nell'Aston Martin tutto quello che stava cercando per il futuo prossimo, ovvero un ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di lunedì 1 agosto 2022), a 41 anni, non ha intenzione di lasciare la F1 e rilancia. Mollata l'Alpine, il campione spagnolo ha tovato nell'tutto quello che stava cercando per il futuo prossimo, ovvero un ...

SkySportF1 : E' UFFICIALE? FERNANDO ALONSO sostituirà Sebastian Vettel in Aston Martin dal 2023 con contratto pluriennale… - AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1 CLAMORO IN ASTON MARTIN! Fernando Alonso dal 2023 al posto di Sebastian Vettel - OA_Sport : #F1 CLAMORO IN ASTON MARTIN! Fernando Alonso dal 2023 al posto di Sebastian Vettel - sportal_it : Formula 1, Alonso in Aston Martin ora è ufficiale - hijiki0877 : RT @SkySportF1: E' UFFICIALE? FERNANDO ALONSO sostituirà Sebastian Vettel in Aston Martin dal 2023 con contratto pluriennale #SkyMotori #F1… -