Tabellone Atp Atlanta 2022: Opelka guida il seeding, c'è Isner (Di lunedì 1 agosto 2022) Dal 25 al 31 luglio il circuito Atp approda ad Atlanta, per il torneo 250 sul cemento della città americana. guida il seeding lo statunitense Reilly Opelka, testa di serie numero uno, così come sarà protagonista John Isner, testa di serie numero 2. Tra le altre teste di serie ci sono Alex De Minaur, Tommy Paul, Nick Kyrgios e Frances Tiafoe. Tabellone COMPLETO FINALE (3) De Minaur b. (5) Brooksby 6-3 6-3 SEMIFINALI (3) De Minaur b. Ivashka 5-7 6-2 6-2 (5) Brooksby b. (4) Tiafoe 6-1 6-4 QUARTI DI FINALE Ivashka b. (5) Paul 6-2 3-6 6-1 (3) De Minaur b. (LL) Mannarino 4-6 6-3 6-0 (4) Tiafoe b. (8) Nakashima 6-4 6-2 (5) Brooksby b. (2) Isner 3-6 6-1 6-4 SECONDO TURNO Ivashka b. (LL) Johnson 4-6 6-2 6-4 (5) Paul b. Kwon 6-3 6-3 (3) De Minaur b. Duckworth 6-4 6-4

