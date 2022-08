“Russia e Cina? Hanno una strategia precisa per destabilizzare l’Occidente” (Di lunedì 1 agosto 2022) Giulio Terzi di Sant’Agata interviene con questa intervista a Msssimo Malpiga pubblicata da Il Giornale sul ruolo che Hanno Russia e Cina sullo scacchiere internazionale. Le accuse di filo-putinismo? Vanno dimostrate. Ma al netto della disinformazione russa, occhio a sposare temi cari alla propaganda del Cremlino. Anche perché si offre il fianco alla strumentalizzazione politica «nostrana». A dire la sua sulle polemiche che infiammano la campagna elettorale è l’ex ministro degli Esteri, il bergamasco Giulio Terzi di Sant’Agata. “Non so nulla di questa presunta fuoriuscita di documenti d’intelligence esordisce – ma sicuramente Russia e Cina sono protagonisti assoluti in una strategia che mira alla destabilizzazione delle società democratiche occidentali. Ricordiamo le sanzioni del ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 1 agosto 2022) Giulio Terzi di Sant’Agata interviene con questa intervista a Msssimo Malpiga pubblicata da Il Giornale sul ruolo chesullo scacchiere internazionale. Le accuse di filo-putinismo? Vanno dimostrate. Ma al netto della disinformazione russa, occhio a sposare temi cari alla propaganda del Cremlino. Anche perché si offre il fianco alla strumentalizzazione politica «nostrana». A dire la sua sulle polemiche che infiammano la campagna elettorale è l’ex ministro degli Esteri, il bergamasco Giulio Terzi di Sant’Agata. “Non so nulla di questa presunta fuoriuscita di documenti d’intelligence esordisce – ma sicuramentesono protagonisti assoluti in unache mira alla destabilizzazione delle società democratiche occidentali. Ricordiamo le sanzioni del ...

