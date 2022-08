Restringimento di carreggiata sul GRA: info sul traffico, via del Mare bloccata (Di lunedì 1 agosto 2022) GRA. In prossimità dello svincolo 28 (Via del Mare) al km 58,000 è stato predisposto un Restringimento di carreggiata al fine di poter intervenire al ripristino di un giunto di dilatazione danneggiato. info sul traffico Affinché si possano consentire i lavori in piena sicurezza sono state interdette le corsie di marcia lenta ed emergenza. Anas fa sapere che si prevede di ridare continuità alla circolazione autostradale non appena saranno terminate le operazioni di ripristino. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 agosto 2022) GRA. In prossimità dello svincolo 28 (Via del) al km 58,000 è stato predisposto undial fine di poter intervenire al ripristino di un giunto di dilatazione danneggiato.sulAffinché si possano consentire i lavori in piena sicurezza sono state interdette le corsie di marcia lenta ed emergenza. Anas fa sapere che si prevede di ridare continuità alla circolazione autostradale non appena saranno terminate le operazioni di ripristino. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Restringimento di carreggiata sul GRA: info sul traffico, via del Mare bloccata - in_appennino : RT muoversintoscan '??A #Firenze restringimento di carreggiata per incidente e rallentamenti in viale Guidoni #viabiliFI @comunefi #IF' - muoversintoscan : ??A #Firenze restringimento di carreggiata per incidente e rallentamenti in viale Guidoni #viabiliFI @comunefi #IF - infomobilitaMi : [#Cantiere] Dalle ore 7 di lunedì #1agosto, restringimento di carreggiata in via Monte Napoleone all'altezza del ci… - muoversintoscan : ??? A #Firenze, per un incidente, restringimento di carreggiata in piazza della Stazione. Traffico rallentato #viabiliFI #IF -