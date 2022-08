Raspadori tra Juve e Napoli | arriva l’annuncio

RafAuriemma : Appena arriveranno #Kepa e #Raspadori potrebbero essere eliminati i due principali difetti del #Napoli attuale: un… - Paolo_Bargiggia : Continuano i contatti tra il @SassuoloUS e il @sscnapoli per Raspadori. Offerta da 25 mln per il giocatore e contra… - CosaInTendenza : Alle 11:30 Raspadori con 1.586 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 37 Tweet tra i più popolari pe… - enzuccio1926N : @Naples___ @MGuardasole Tra raspadori e quello ci sono 30 categorie diverse - CarminePassare4 : @L84Romano Diciamo che se ADL sostituirà nei fatti Ospina e Mertens e con le uscite di Zielinsky e Fabian prende gi… -

... Firmino: "Sono felice a Liverpool" Calciomercato news:in bilicoNapoli, Juventus e Sassuolo Non resta dunque molto tempo a Napoli e Juventus se vorranno aggiudicarsi Giacomo...Duello di mercatoJuve e Napoli per, con i bianconeri a caccia di un centrocampista e gli azzurri di uno o più portieri. Inter, al momento, bloccata da Skriniar : adesso il tormentone è ...Proprio quando sembrava fatto il passaggio dell'attaccante al Napoli, la Juve è tornata forte su Giacomo Raspadori: c'è l'annuncio ...De Laurentiis e Giuntoli si sono messi al lavoro da giorni per accontentare Spalletti e mettere Raspadori a disposizione del tecnico toscano. Raspadori sarebbe entusiasta di andare al Napoli, il club ...