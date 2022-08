“Per pochi secondi…”: Lory Del Santo, un momento tragico. Una ferita sempre aperta (Di lunedì 1 agosto 2022) La bella valletta proprio di recente si è soffermata su di una riflessione che riguarda un fatto drammatico accadutole. Lory Del Santo è una nota showgirl che ha cominciato a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 1 agosto 2022) La bella valletta proprio di recente si è soffermata su di una riflessione che riguarda un fatto drammatico accadutole.Delè una nota showgirl che ha cominciato a… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

CottarelliCPI : Dal rapporto Oss. Job Pricing di oggi: spese per istruzione al minimo in EU, pochi laureati, 23% studenti delle sup… - Emanuela_Corda : #ElezioniPolitiche2022 si sono fatti le regole per sé, tanti piccoli cespugli esentati grazie alla leggina votata d… - AgataCentasso : ???? Dopo una lunga serie di selfie, un solo gol e pochi assist è arrivato - anche per me - il meritatissimo riposo ??… - Mariang68677283 : @trattomale L' ozio è importante perché aiuta a pensare. È un'arte per pochi. - TempiReali : @RaffaelePizzati @luciano14199452 @Mosquitas77 @matteorenzi @bobogiac @ItaliaViva @GabryContessa @AlvisiConci… -