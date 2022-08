Ornella Muti: “Incinta a 18 anni, mi consigliarono di abortire ma non ho voluto. Ed è nata Naike” (Di lunedì 1 agosto 2022) Ornella Muti e Naike Rivelli sono molto unite e spesso anche sui social si mostrano insieme, qualche volta suscitando pure un certo clamore. Eppure Naike, se fosse stato per alcune persone, non sarebbe mai nata. La Muti infatti, come rivela in un’intervista concessa al Corriere, rimase Incinta a 18 anni e, per sua stessa ammissione, non fu facile. Le fu consigliato di abortire, ma lei si rifiutò: “Innanzitutto erano altri tempi, praticamente la preistoria rispetto a oggi, e poi non ho voluto. Mia madre però me lo chiese: anche se in Italia l’aborto era illegale, all’estero si poteva fare tranquillamente. Persino il mio agente cinematografico di quel periodo me lo consigliò, perché dovevo girare un film. Avrei dovuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 agosto 2022)Rivelli sono molto unite e spesso anche sui social si mostrano insieme, qualche volta suscitando pure un certo clamore. Eppure, se fosse stato per alcune persone, non sarebbe mai. Lainfatti, come rivela in un’intervista concessa al Corriere, rimasea 18e, per sua stessa ammissione, non fu facile. Le fu consigliato di, ma lei si rifiutò: “Innanzitutto erano altri tempi, praticamente la preistoria rispetto a oggi, e poi non ho. Mia madre però me lo chiese: anche se in Italia l’aborto era illegale, all’estero si poteva fare tranquillamente. Persino il mio agente cinematografico di quel periodo me lo consigliò, perché dovevo girare un film. Avrei dovuto ...

