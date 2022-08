Miur: via libera a 90mila TFA di sostegno 2022. Ecco le date della prova preselettiva - IL DECRETO (Di lunedì 1 agosto 2022) Il ministero dell'Università ha pubblicato oggi il DECRETO che avvia il VII ciclo dei percorsi di ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 1 agosto 2022) Il ministero dell'Università ha pubblicato oggi ilche avvia il VII ciclo dei percorsi di ...

CorriereUmbria : Via libera del Miur a 174 assunzioni tra personale amministrativo, tecnico e ausiliario #umbria #scuola #assunzioni… - socialmiliac : #Scuola, via libera all'assunzione di oltre 94mila #insegnanti e 10mila #Ata. Il #Miur ha anche dato il via libera… -