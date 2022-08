L’ostruzionismo amministrativo che impedisce di candidarsi a chi non è già in Parlamento

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 1 agosto 2022) La cosiddetta galassia radicale, cioè l’insieme di sigle e associazioni di cui si componeva l’universo pannelliano e che la morte di Pannella ha privato del suo centro di unità e gravità politica, a queste elezioni marcerà come non mai in ordine sparso. La componente radicale di +Europa sarà nel raggruppamento di Calenda. Il partito di Radicali Italiani, che è distinto da +Europa, sta studiando una propria collocazione nella compagine progressista. Il gruppo dirigente del Partito Radicale e della Lista Pannella potrebbe invece continuare a coltivare in senso elettorale il rapporto avviato con la Lega di Matteo Salvini sui referendum sulla giustizia. Di tutte le componenti della galassia radicale, quella ad avere compiuto la scelta più radicale, in senso proprio e figurato, è però l’Associazione Luca Coscioni, che ha promosso la presentazione di una lista “Democrazia e Referendum” con ...