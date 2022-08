LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: strabilia Faggin nei 100! Carcano in finale nei 3000 siepi, Canazza ok negli 800 (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.59: Lancio corto, da 11.42 per Alessio Nonino nel peso. In testa Ball con 14.15, secondo Vriezen con 13.73 18.58: Al via nella seconda batteria dei 100 Manana (Mad), McCoy (Bah), Richardson (Rsa), Webster (Tto), Himaiad (Tha), Espinosa (Cub), Nhenga (Zim), John (Grn) 18.56: FANTASTICO ALESSIO Faggin! VINCE LA BATTERIA CON. 10?25, sbriciolato il personale e semifinale conquistata. Infortunio per Gordon. Secondo posto per il sudafricano Tshifura con 10?36 18.54: Anticipate le batterie dei 100 maschili. C’è Alessio Faggin al via nella prima. Primi due di ogni batteria e migliori otto tempi in semifinale. I protagonisti: Newton (Guy), Tshifura (Rsa), Sitali (Zam), Faggin (Ita), Fraser (Can), Miah (Ban), Gordon (Aus), Lawrence ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.59: Lancio corto, da 11.42 per Alessio Nonino nel peso. In testa Ball con 14.15, secondo Vriezen con 13.73 18.58: Al via nella seconda batteria dei 100 Manana (Mad), McCoy (Bah), Richardson (Rsa), Webster (Tto), Himaiad (Tha), Espinosa (Cub), Nhenga (Zim), John (Grn) 18.56: FANTASTICO ALESSIO! VINCE LA BATTERIA CON. 10?25, sbriciolato il personale e semiconquistata. Infortunio per Gordon. Secondo posto per il sudafricano Tshifura con 10?36 18.54: Anticipate le batterie dei 100 maschili. C’è Alessioal via nella prima. Primi due di ogni batteria e migliori otto tempi in semi. I protagonisti: Newton (Guy), Tshifura (Rsa), Sitali (Zam),(Ita), Fraser (Can), Miah (Ban), Gordon (Aus), Lawrence ...

