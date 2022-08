(Di lunedì 1 agosto 2022) Roncola Planato dal monte Resegone al, poi l’infortunio alla caviglia per un, socio delLibero Bergamo.

webecodibergamo : Linzone, ferito 51enne dopo un volo in deltaplano -

La Voce delle Valli

Roncola Planato dal monte Resegone al Linzone, poi l’infortunio alla caviglia per un 51enne, socio del Volo Libero Bergamo. Disavventura in deltaplano, nel pomeriggio di domenica 31 luglio per un 51en ...