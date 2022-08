Il “Falco” non gradito dal Napoli: “Incredibile. Non potrò giocare il test con il Castel di Sangro” (Di lunedì 1 agosto 2022) RITIRO Napoli. Per il secondo anno consecutivo il “Falco” Mario Ferri non potrà prendere parte all’amichevole tra il Napoli ed il suo Castel di Sangro. Conosciuto per le sue invasioni di campo in tanti campi di calcio, Ferri gioca nella compagine abruzzese ma, a quanto pare, non gode del gradimento della società, a causa di un ingresso in campo improvviso nel 2017. Ferri è reduce dall’esperienza in Conference League con il Tre Fiori. Ora ha fatto rientro al Castel di Sangro ed ai microfoni di AreaNapoli.it esprime la sua delusione: “Sono davvero deluso, non capisco perché il Napoli abbia chiesto al Castel di Sangro di non farmi partecipare al test di oggi al Patini. La mia invasione ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 1 agosto 2022) RITIRO. Per il secondo anno consecutivo il “” Mario Ferri non potrà prendere parte all’amichevole tra iled il suodi. Conosciuto per le sue invasioni di campo in tanti campi di calcio, Ferri gioca nella compagine abruzzese ma, a quanto pare, non gode del gradimento della società, a causa di un ingresso in campo improvviso nel 2017. Ferri è reduce dall’esperienza in Conference League con il Tre Fiori. Ora ha fatto rientro aldied ai microfoni di Area.it esprime la sua delusione: “Sono davvero deluso, non capisco perché ilabbia chiesto aldidi non farmi partecipare aldi oggi al Patini. La mia invasione ...

napolipiucom : Il 'Falco' non gradito dal Napoli: 'Incredibile. Non potrò giocare il test con il Castel di Sangro' #CalcioNapoli… - JOYCEDlVlSlON : @IL_Diga Nathan Falco Briatore. Non fai in tempo ad arrivare al cognome, che già ti sta sul cazzo. - ilconterosso1 : Metodo @Mov5Stelle di @gparagone Ricordate De Falco 'l'eroe', Lezzi 'antitap', Raggi 'moralizzatrice'. Non solo… - areanapoliit : #Napoli, oggi test col Castel di Sangro. Ma senza il 'Falco' Ferri: 'Assurdo, non mi hanno voluto' - WamooIT : RT @paolodune: Anche la Serbia si prepara a un conflitto nei Balcani! ??La guerra è contagiosa, un fenomeno autocatalitico, che si auto alim… -