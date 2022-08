I consigli della Lilt contro i tumori cutanei e i melanomi

Leggi su nonewsmagazine

(Di lunedì 1 agosto 2022) Estate è sinonimo di vacanze e abbronzatura, ma se da un lato il sole rappresenta un importante alleatonostra salute perché fonte di vita e di molteplici benefici, come la produzione di vitamina D, fondamentale per le difese immunitarie, dall’altro può risultare un nemico insidioso per la nostra pelle quando preso senza la giusta consapevolezza. Per questo motivo, ogni anno con l’iniziostagione estiva, la– Lega Italiana per la lottapromuove una campagna di informazione e sensibilizzazione che ha l’obiettivo di alzare il livello di guardia e diffondere suggerimenti utili per un’adeguata protezione dal sole, in modo da prevenire ie i. I danni dell’eccessiva esposizione solare possono essere di ...