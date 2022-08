Grande festa per l’ultimo match di Ric Flair, trionfa assieme ad Andrade tra sangue e vecchi trucchetti (Di lunedì 1 agosto 2022) Questa notte è andato in scena l’ultimo match della grandissima e infinita carriera di Ric Flair. Un Grande evento studiato per questa occasione, un PPV con una vasta card in cui nel main event Ric Flair e il genero Andrade El Idolo hanno affrontato Jeff Jarrett e Jay Lethal. Ottima la cornice di pubblico in cui spiccava a bordo ring la presenza di diversi familiari del Nature Boy e molti amici di una vita tra cui Mick Foley, Bret Hart e The Undertaker. “You still got it!” Dopo le entrate di Jeff Jarrett con la moglie Karen, Jay Lethal e Andrade è arrivato il momento dell’ingresso più atteso, quello del leggendario Ric Flair. Il Nature Boy è entrato sullo stage indossando la storica vestaglia bianca con alla vita la Big Gold Belt, la ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 1 agosto 2022) Questa notte è andato in scenadella grandissima e infinita carriera di Ric. Unevento studiato per questa occasione, un PPV con una vasta card in cui nel main event Rice il generoEl Idolo hanno affrontato Jeff Jarrett e Jay Lethal. Ottima la cornice di pubblico in cui spiccava a bordo ring la presenza di diversi familiari del Nature Boy e molti amici di una vita tra cui Mick Foley, Bret Hart e The Undertaker. “You still got it!” Dopo le entrate di Jeff Jarrett con la moglie Karen, Jay Lethal eè arrivato il momento dell’ingresso più atteso, quello del leggendario Ric. Il Nature Boy è entrato sullo stage indossando la storica vestaglia bianca con alla vita la Big Gold Belt, la ...

