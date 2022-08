Giù del 10% la produzione di uva | siccità e caldo a 40 gradi tagliano le gambe alla vendemmia 2022

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 agosto 2022) Al via con almeno sette giorni di anticipo rispetto allo scorso anno lain Italia con lae iloltre i 40che hanno tagliato ladel 10% a livello nazionale con i vigneti messi a dura prova anche da nottate con afa e temperature minime sempre molto alte che non hanno permesso ai grappoli di prendere un po’ di ”respiro” climatico con il tradizionale sbalzo termico. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti in occasione dell’avvio dellain Italia con il distacco del primo grappolo nell’azienda agricola Faccoli in via Cava a Coccaglio, nella Franciacorta bresciana in Lombardia. Laitaliana quest’anno – sottolinea la Coldiretti – si stima in calo del 10% a livello nazionale per un ...