Elezioni | Pd | appello a procedere senza veti | ogni divisione oggi è regalo a destra

(Di lunedì 1 agosto 2022) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "In queste ore si stanno determinando decisioni fondamentali per la definizione dell'alleanza che sfiderà lasovranista alle prossimepolitiche. A nessuno sfugge che la posta in palio è altissima, per i destini del nostro Paese e dell'Europa". Si legge nell'approvato al termine della segreteria del Pd con Enrico Letta, allargata ai vertici istituzionali e del partito. "Per questo il Partito Democratico faa tutte le forze politiche con cui, dopo le dimissioni del governo Draghi, si è lavorato per fare nascere un campo di forze democratiche e civiche: si proceda,reciproci, a costruire un'alleanza che prosegua nel forte impegno europeista che l'esecutivo guidato da Draghi ha saputo interpretare e che sia in grado di ...