DigitalBits: «L’accordo è Inter-Zytara, non possiamo parlarne» (Di lunedì 1 agosto 2022) “Come più volte ripetuto, le partnership con Inter e Roma sono contrattualmente gestite da Zytara, quindi se qualcuno si aspetta da noi una risposta o dettagli in merito, purtroppo, nessuno di noi può parlare a nome suo”. Lo ha spiegato Daniele Mensi, Managing Director di DigitalBits, Intervenuto rispondendo agli utenti del gruppo ufficiale Telegram della Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 1 agosto 2022) “Come più volte ripetuto, le partnership cone Roma sono contrattualmente gestite da, quindi se qualcuno si aspetta da noi una risposta o dettagli in merito, purtroppo, nessuno di noi può parlare a nome suo”. Lo ha spiegato Daniele Mensi, Managing Director divenuto rispondendo agli utenti del gruppo ufficiale Telegram della Calcio e Finanza.

sandro3532 : RT @CalcioFinanza: DigitalBits: «Caso Inter? L’accordo è con Zytara, noi non possiamo parlarne» - DavideFm1899 : RT @CalcioFinanza: DigitalBits: «Caso Inter? L’accordo è con Zytara, noi non possiamo parlarne» - Yuro_23 : RT @CalcioFinanza: DigitalBits: «Caso Inter? L’accordo è con Zytara, noi non possiamo parlarne» - ReadyPlayer1___ : RT @CalcioFinanza: DigitalBits: «Caso Inter? L’accordo è con Zytara, noi non possiamo parlarne» - marcullo02 : RT @CalcioFinanza: DigitalBits: «Caso Inter? L’accordo è con Zytara, noi non possiamo parlarne» -