Calciomercato Juve, un esubero può uscire: ad una condizione (Di lunedì 1 agosto 2022) La Juventus ha bisogno di sfoltire la propria rosa. Quello bianconero non può essere un mercato di sole entrate. Così la dirigenza Juventina si è messa al lavoro per controllare le possibili uscite, di conseguenza riducendo anche il monte ingaggi. La risoluzione del contratto di Aaron Ramsey è stato uno dei passaggi obbligati in casa Juve e la telenovela si è finalmente chiusa. Ora il punto di volta è sempre a centrocampo, ma si è spostato dal Galles al Brasile. Arthur è vicino al Valencia. Il centrocampista potrebbe tornare in Spagna, dove aveva stupito in positivo. FOTO: Getty – Arthur-Juve-Valencia Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Juventus e Valencia starebbero trattando il prestito del classe ’97. Il brasiliano vorrebbe lasciare Torino e sta spingendo per la soluzione Valencia. ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 1 agosto 2022) Lantus ha bisogno di sfoltire la propria rosa. Quello bianconero non può essere un mercato di sole entrate. Così la dirigenzantina si è messa al lavoro per controllare le possibili uscite, di conseguenza riducendo anche il monte ingaggi. La risoluzione del contratto di Aaron Ramsey è stato uno dei passaggi obbligati in casae la telenovela si è finalmente chiusa. Ora il punto di volta è sempre a centrocampo, ma si è spostato dal Galles al Brasile. Arthur è vicino al Valencia. Il centrocampista potrebbe tornare in Spagna, dove aveva stupito in positivo. FOTO: Getty – Arthur--Valencia Secondo quanto riportato da Nicolò Schira,ntus e Valencia starebbero trattando il prestito del classe ’97. Il brasiliano vorrebbe lasciare Torino e sta spingendo per la soluzione Valencia. ...

