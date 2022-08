Benedetta Rossi e i problemi di salute dopo l'intervento alla schiena: come sta oggi la food blogger (Di lunedì 1 agosto 2022) Benedetta Rossi è di sicuro uno dei personaggi più in voga di questo periodo. L'esperta di cucina e food blogger è diventata un volto molto noto del mondo dello spettacolo italiano, e tanti spettatori non vedono l'ora di provare le sue gustose ricette. Ma sono in tanti a domandarsi come stia la donna dopo l'intervento che ha subito di recente. Benedetta Rossi è diventata uno dei personaggi più apprezzati della televisione. La donna ha preso parte a diversi programmi, ma è famosa soprattutto per il programma condotto su Real Time, Fatto in casa per voi. Benedetta non è solo molto competente nel mondo della cucina, ma è anche molto simpatica e genuina e per questo è entrata a gamba tesa nel cuore degli italiani. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 1 agosto 2022)è di sicuro uno dei personaggi più in voga di questo periodo. L'esperta di cucina eè diventata un volto molto noto del mondo dello spettacolo italiano, e tanti spettatori non vedono l'ora di provare le sue gustose ricette. Ma sono in tanti a domandarsistia la donnal'che ha subito di recente.è diventata uno dei personaggi più apprezzati della televisione. La donna ha preso parte a diversi programmi, ma è famosa soprattutto per il programma condotto su Real Time, Fatto in casa per voi.non è solo molto competente nel mondo della cucina, ma è anche molto simpatica e genuina e per questo è entrata a gamba tesa nel cuore degli italiani. ...

angiuoniluigi : RT @Corriere: Benedetta Rossi: «Pensavo di essere l'unica, invece in tante abbiamo questo problema» - Corriere : Benedetta Rossi: «Pensavo di essere l'unica, invece in tante abbiamo questo problema» - _iaci : Come ti è venuto in mente di fare le lasagne, o la pizza, o la carbonara, o il sushi o l’hummus che io se non avess… - Mutamentis : @JackFCIM1908 @tripletemainb Guarda, detto senza mezze parole, noi ci siamo SCANSATI, e non voglio nemmeno più chie… - CatelliRossella : Benedetta Rossi, lavoro a progetto giovani e fiabe per bimbi - Tv - ANSA -