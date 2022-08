Alfonso Signorini paparazzato proprio con lui: è un cantante famosissimo (Di lunedì 1 agosto 2022) Alfonso Signorini è uno dei conduttori televisivi più discussi del momento e il suo profilo Instagram e uno dei più seguiti. Ultimamente, poi, è stato paparazzato insieme ad un notissimo cantante italiano. Scopriamo di chi si tratta La lunga carriera di Alfonso Signorini inizia diversi anni fa. In molti sanno, infatti, che dopo aver praticato la professione di insegnante per diverso tempo, ha poi cominciato a lavorare per alcuni quotidiani. Il primo è stato “La provincia di Como”, non molto tempo dopo, però, ha subito iniziato a collaborare con il ben più noto “Panorama”. Dopo essere diventato giornalista professionista nel 1995 è poi giunto a lavorare per “Chi”. Nel 2008, poi, ne diviene direttore e raggiunge lo stesso ruolo anche per quanto riguarda “TV Sorrisi e Canzoni”. La ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 1 agosto 2022)è uno dei conduttori televisivi più discussi del momento e il suo profilo Instagram e uno dei più seguiti. Ultimamente, poi, è statoinsieme ad un notissimoitaliano. Scopriamo di chi si tratta La lunga carriera diinizia diversi anni fa. In molti sanno, infatti, che dopo aver praticato la professione di insegnante per diverso tempo, ha poi cominciato a lavorare per alcuni quotidiani. Il primo è stato “La provincia di Como”, non molto tempo dopo, però, ha subito iniziato a collaborare con il ben più noto “Panorama”. Dopo essere diventato giornalista professionista nel 1995 è poi giunto a lavorare per “Chi”. Nel 2008, poi, ne diviene direttore e raggiunge lo stesso ruolo anche per quanto riguarda “TV Sorrisi e Canzoni”. La ...

