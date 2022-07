Tuffi, Assoluti Bolzano 2022: Belotti sorprende dal metro, Pellacani fa bis (Di domenica 31 luglio 2022) Cala il sipario sui Campionati Italiani Assoluti 2022 di Tuffi. Nella piscina del Lido di Bolzano, Stefano Belotti si aggiudica a sorpresa il titolo dal trampolino un metro maschile con 376.00 punti. Meraviglioso il suo doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato del milanese (72.00), che precede i big azzurri Giovanni Tocci (375.25 punti) e Lorenzo Marsaglia (352.90). La finale dal metro femminile invece è dominio di Chiara Pellacani. La 19enne romana conclude la gara con 266.00 punti, davanti a Matilde Borello (235.05) ed Elisa Pizzini (230.10). Pellacani poi non riesce a ripetersi in coppia con Matteo Santoro nel sincro misto dal trampolino 3 metri, dove i vice campioni del mondo chiudono con 222.96 punti alle spalle di ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Cala il sipario sui Campionati Italianidi. Nella piscina del Lido di, Stefanosi aggiudica a sorpresa il titolo dal trampolino unmaschile con 376.00 punti. Meraviglioso il suo doppio salto mortale e mezzo rovesciato raggruppato del milanese (72.00), che precede i big azzurri Giovanni Tocci (375.25 punti) e Lorenzo Marsaglia (352.90). La finale dalfemminile invece è dominio di Chiara. La 19enne romana conclude la gara con 266.00 punti, davanti a Matilde Borello (235.05) ed Elisa Pizzini (230.10).poi non riesce a ripetersi in coppia con Matteo Santoro nel sincro misto dal trampolino 3 metri, dove i vice campioni del mondo chiudono con 222.96 punti alle spalle di ...

