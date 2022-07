Roma, col Tottenham lampi di Dybala: «Una Joya per gli occhi» (Di domenica 31 luglio 2022) Paulo Dybala ha giocato dal 1? l’amichevole tra Roma e Tottenham e ha subito fatto vedere ottime cose Contro il Tottenham è arrivato l’esordio dal 1? in giallorosso per Paulo Dybala. Una prestazione più che sufficiente per il neo fantasista della Roma, autore anche dell’assist per il gol decisivo di Ibanez. Per La Gazzetta Sportiva, l’argentino si merita un 6,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «Una Joya per gli occhi. Ha voglia di strappare applausi è proprio per questo cerca anche le giocate. La prima occasione è sua, così come l’angolo gioiello da cui nasce il gol. E siamo solo all’inizio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Pauloha giocato dal 1? l’amichevole trae ha subito fatto vedere ottime cose Contro ilè arrivato l’esordio dal 1? in giallorosso per Paulo. Una prestazione più che sufficiente per il neo fantasista della, autore anche dell’assist per il gol decisivo di Ibanez. Per La Gazzetta Sportiva, l’argentino si merita un 6,5 in pagella. IL GIUDIZIO – «Una Joya per gli. Ha voglia di strappare applausi è proprio per questo cerca anche le giocate. La prima occasione è sua, così come l’angolo gioiello da cui nasce il gol. E siamo solo all’inizio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

