Per l'autore di Magnifica ossessione e Come le foglie al vento, considerato un maestro da Fassbinder e Godard, le donne erano protagoniste assolute (Di domenica 31 luglio 2022) «Il piccolo Detlef e la nonna poetessa andavano in un cinemino danese a piangere tutte le loro lacrime assistendo alla tragica fine di Asta Nielsen e di molte altre bellissime signore truccate di bianco» scriveva Rainer Werner Fassbinder nel 1971 di Douglas Sirk, il regista che aveva tardivamente scoperto e di cui aveva visto solo sei film su 40. Concludendo che «erano i più belli del mondo». Lauren Bacall e Robert Stack in Come le foglie al vento. ©Images courtesy of Park Circus Universal Di quelle preziose pellicole girate tra Germania e America il festival di Locarno (3-13 agosto) organizza una retrospettiva completa curata da Roberto Turigliatto e Bernard Eisenschitz. E forse, vedere sul grande schermo quei film, vituperati dalla critica americana del tempo che li considerava delle soap, ma sono ...

