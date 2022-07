Napoli-Mallorca 1-0 live | Osimhen su rigore al 9? Kvara prova un gol alla Quagliarella

(Di domenica 31 luglio 2022)1-0 ():dà subito spettacolo con un tunnel sulla tre quarti campo. Poi viene abbattuto e si fa male ma rientra. Kim fa vedere di che pasta è fatto. Al 9?:per il, fallo di mano degli spagnoli.dal dischetto e segna. 15?: bel recupero difensivo di Zielinski che ferma con un fallo una insidiosa ripartenza del. 16?: grande azione in velocità sulla destra, Lozano sul fondo e crossa. Il pallone finisce ache don due finte ubriaca la difesa maiorchina e poi calcia di sinistro di poco a lato. Ilè in assoluto controllo della partita. Riparte molto bene in velocità sulla destra, spesso grazie al perno arretrato di. 24?: buon ...

