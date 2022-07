Napoli | CorSport | “Fabian rischia di andare fuori rosa”

Leggi su seriea24

(Di domenica 31 luglio 2022)- Ilcontinua il suo ritiro a Castel di Sangro, oggi giornata numero nove. Lavoro di squadra per gli uomini di Spalletti in vista dell’amichevole contro il Maiorca, in scena stasera alle 20:30. Cristiano Giuntoli continua il suo mercato in entrata, facendo attenzione ai suoi gioiellini in. Uno dei pezzi più importanti del, andrà in scadenza nel 2023, si tratta diRuiz che vuole un ritorno nella sua patria, in Spagna. Il giocatore non vuole firmare il rinnovo del contratto, aspettando diin scadenza e scegliere liberamente la sua destinazione. De Laurentiis è furioso di questa situazione ed ecco cosa ci comunica il Corriere dello Sport. “C’è tensione attorno aRuiz, se non ci sarà la firma sul ...