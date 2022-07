Monza, tutto fatto per Petagna: manca ultimo ok di Berlusconi (Di domenica 31 luglio 2022) Secondo il Corriere dello sport, Monza e Napoli avrebbero trovato un accordo totale per il trasferimento di Andrea Petagna. Ora mancherebbe... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Secondo il Corriere dello sport,e Napoli avrebbero trovato un accordo totale per il trasferimento di Andrea. Ora mancherebbe...

