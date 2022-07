LIVE – Gara F1 GP Ungheria 2022 | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 31 luglio 2022) Ladelladel Gran Premio dia Budapest di F1: in tempo reale seguiremo assieme il tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale in cui sarà ancora duello tra Verstappen e Leclerc e dunque tra Red Bull e Ferrari, con possibile inserimento all’Hungaroring di una Mercedes in crescita. Prima della pausa estiva ci si attende spettacolo in terra magiara, anhe se si tratta di un circuito che non favorisce i sorpassi.. Appuntamento alle ore 15 di domenica 31 luglio, seguiamola assieme. Sportface.it vi terrà informati in tempo reale con gli. COME VEDERE LAINAGGIORNA LAClassifica top-5 (dalle ore 15) 14:50 – Buon pomeriggio gentili lettori di ...