Le Tatu annunciano la reunion | dove e quando canteranno insieme

Leggi su vesuvius

(Di domenica 31 luglio 2022) Letornano a cantarea distanza di molti anni dalla loro rottura,si svolgerà il comeback eLena Katina e Julia Volkova formarono il gruppo musicalenel 1999 ma il successo non fu immediato, spopolarono nel 2002 con il brano All The Things She Said. Il video fece non poco discutere, le due vestite da studentesse si scambiavano un saffico bacio che costò loro anche qualche censura. Le due non cantanoda otto anni, ora però sono pronte a tornare.(Screenshot da Facebook)Julia e Lena si sono lasciate sfuggire alcune interessanti rivelazioni tramite due separate interviste. La Volkova ha fatto sapere che la gente la associa al suo ruolo nelle, lei però ci ha tenuto a precisare che era un ...