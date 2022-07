Florenzi: «Il Milan ha avuto fiducia in me. Leao deve migliorare nella testa» (Di domenica 31 luglio 2022) Il terzino del Milan Florenzi ha parlato della sua esperienza in rossonero Alessandro Florenzi, terzino del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta Sportiva. LEGAME Milan – «Perché il Milan ha avuto fiducia in me quando pochi l’avrebbero fatto. Devo ringraziare soprattutto Ricky Massara, che mi conosceva già, ma spero di essere piaciuto anche a Paolo. E poi il Milan mi aveva già cercato». QUANDO IL Milan LO CERCò – «Quando c’era Boban, a gennaio 2020, ma io avevo dato da due giorni la parola al Valencia. Boban mi ha chiamato: “Non è che cambieresti aereo?”. E io a Massara: “Ricky, ti voglio bene, ma ho dato una parola. Se poi dovrà essere, sarà”. E’ successo». CAPITAN CALABRIA – «Un ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Il terzino delha parlato della sua esperienza in rossonero Alessandro, terzino del, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta Sportiva. LEGAME– «Perché ilhain me quando pochi l’avrebbero fatto. Devo ringraziare soprattutto Ricky Massara, che mi conosceva già, ma spero di essere piaciuto anche a Paolo. E poi ilmi aveva già cercato». QUANDO ILLO CERCò – «Quando c’era Boban, a gennaio 2020, ma io avevo dato da due giorni la parola al Valencia. Boban mi ha chiamato: “Non è che cambieresti aereo?”. E io a Massara: “Ricky, ti voglio bene, ma ho dato una parola. Se poi dovrà essere, sarà”. E’ successo». CAPITAN CALABRIA – «Un ...

lucabianchin7 : Intervista a Florenzi sulla @Gazzetta_it di oggi ?? “Il #Milan vicino a prendermi anche nel gennaio 2020” ?? “#Juve… - AntoVitiello : #Florenzi: 'Il #Milan ha avuto fiducia in me quando pochi l’avrebbero fatto. Devo ringraziare soprattutto Ricky Mas… - DiMarzio : .@acmilan: le parole di Alessandro #Florenzi sugli obiettivi della prossima stagione #SerieA - infoitsport : Milan, Florenzi: “La nostra forza è il gruppo. Leao mi ricorda Mbappé” - atmilan99 : RT @AntoVitiello: #Florenzi: 'Il #Milan ha avuto fiducia in me quando pochi l’avrebbero fatto. Devo ringraziare soprattutto Ricky Massara,… -