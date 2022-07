Fiorentina, CorSport: “Nico Gonzalez è apparso in forma smagliante” (Di domenica 31 luglio 2022) Fiorentina Nico Gonzalez- La Fiorentina continua il suo ritiro a Moena, oggi lavoro di scarico e partitella a campo ridotto per gli uomini di Italiano. Nel frattempo il D.S Barone continua a lavorare sul mercato e segue Schuurs nel caso, partisse Milenkovic. L’edizione quotidiana del Corriere dello Sport ha realizzato una pagina per quanto riguarda, la forma smagliante dimostrata da Nico Gonzalez nel ritiro di Moena. “Il giocatore Argentino embra deciso a tutto pur di conquistare definitivamente il cuore del suo popolo e di diventare la stella Fiorentina.Alla sua seconda stagione in Serie A, e dopo un campionato d’esordio vissuto tra troppi alti e bassi, tutti si aspettano il definitivo salto di qualità. Lui lo sa, e il modo in cui si ... Leggi su seriea24 (Di domenica 31 luglio 2022)- Lacontinua il suo ritiro a Moena, oggi lavoro di scarico e partitella a campo ridotto per gli uomini di Italiano. Nel frattempo il D.S Barone continua a lavorare sul mercato e segue Schuurs nel caso, partisse Milenkovic. L’edizione quotidiana del Corriere dello Sport ha realizzato una pagina per quanto riguarda, ladimostrata danel ritiro di Moena. “Il giocatore Argentino embra deciso a tutto pur di conquistare definitivamente il cuore del suo popolo e di diventare la stella.Alla sua seconda stagione in Serie A, e dopo un campionato d’esordio vissuto tra troppi alti e bassi, tutti si aspettano il definitivo salto di qualità. Lui lo sa, e il modo in cui si ...

