Elezioni: Buffagni 'punge' Di Maio, 'esperto in relazioni con Mosca è in Ipf' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Se sa qualcosa Di Maio deve parlare nella massima trasparenza… subito! Sono molto curioso! Anche perché l'esperto del settore che portava avanti quella linea è nel suo partito…". Lo scrive il deputato M5S Stefano Buffagni, postando un intervento sui rapporti con Mosca del sottosegretario dimaiano Manlio Di Stefano. Buffagni punge Di Maio rispondendo a un tweet dell'economista Veronica De Romanis sulla proposta del ministro degli Esteri di istituire una commissione d'inchiesta sui rapporti delle forze politiche col Cremlino. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Se sa qualcosa Dideve parlare nella massima trasparenza… subito! Sono molto curioso! Anche perché l'del settore che portava avanti quella linea è nel suo partito…". Lo scrive il deputato M5S Stefano, postando un intervento sui rapporti condel sottosegretario dimaiano Manlio Di Stefano.Dirispondendo a un tweet dell'economista Veronica De Romanis sulla proposta del ministro degli Esteri di istituire una commissione d'inchiesta sui rapporti delle forze politiche col Cremlino.

