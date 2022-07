Due barche alla deriva, in una c'è un biglietto di addio (Di domenica 31 luglio 2022) Due barche alla deriva nell'Imperiese, tra Bordighera e Sanremo. La prima è un piccolo natante a motore noleggiato da un cinquantenne tedesco su cui è stato trovato un biglietto di addio per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) Duenell'Imperiese, tra Bordighera e Sanremo. La prima è un piccolo natante a motore noleggiato da un cinquantenne tedesco su cui è stato trovato undiper la ...

