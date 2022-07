Corsport: il mercato del Napoli non è più confuso come a metà luglio (Di domenica 31 luglio 2022) Il Corriere dello Sport, con Alberto Polverosi, fa il punto sul mercato del Napoli. Il Napoli cambierà tre giocatori di difesa su cinque, il portiere, il terzino sinistro e il centrale. Per Kim sarà un’impresa non far rimpiangere Koulibaly. (…) Rispetto a qualche giorno fa, anche il Napoli sta dando cenni di vita sul mercato. Kepa è un obiettivo prestigioso, così come lo è il giovane Raspadori. Le partenze di Insigne e Mertens avevano intaccato lo spessore tecnico dell’attacco, ma l’arrivo di Kvaratskhelia e quello assai probabile del giovane del Sassuolo riusciranno in buona parte a colmare la differenza. E’ un mercato in fermento, però non più confuso come a metà mese. Quanto meno c’è la sensazione di non voler ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 31 luglio 2022) Il Corriere dello Sport, con Alberto Polverosi, fa il punto suldel. Ilcambierà tre giocatori di difesa su cinque, il portiere, il terzino sinistro e il centrale. Per Kim sarà un’impresa non far rimpiangere Koulibaly. (…) Rispetto a qualche giorno fa, anche ilsta dando cenni di vita sul. Kepa è un obiettivo prestigioso, cosìlo è il giovane Raspadori. Le partenze di Insigne e Mertens avevano intaccato lo spessore tecnico dell’attacco, ma l’arrivo di Kvaratskhelia e quello assai probabile del giovane del Sassuolo riusciranno in buona parte a colmare la differenza. E’ unin fermento, però non piùmese. Quanto meno c’è la sensazione di non voler ...

