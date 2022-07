Calciomercato Roma: oggi si attende il via libera per Wijnaldum (Di domenica 31 luglio 2022) . Da limare gli ultimi dettagli col PSG Come riportato da Sky Sport la Roma è in attesa del via libera definitivo del PSG per Georginio Wijnaldum. Nonostante il centrocampista olandese si andato incontro ai due club per favorire la trattativa, il PSG chiede un ulteriore sforzo alla Roma o al giocatore di circa 1 milione lordo sullo stipendio e su alcuni bonus che l’ex Liverpool ha con i francesi. oggi la giornata decisiva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) . Da limare gli ultimi dettagli col PSG Come riportato da Sky Sport laè in attesa del viadefinitivo del PSG per Georginio. Nonostante il centrocampista olandese si andato incontro ai due club per favorire la trattativa, il PSG chiede un ulteriore sforzo allao al giocatore di circa 1 milione lordo sullo stipendio e su alcuni bonus che l’ex Liverpool ha con i francesi.la giornata decisiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

