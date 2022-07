Bimba di due mesi abbandonata in auto: è positiva alla cocaina (Di domenica 31 luglio 2022) E’ positiva alla cocaina la Bimba di 2 mesi abbandonata nell’autovettura dai genitori e salvata dai carabinieri a Latina. Il dettaglio emerge dalle analisi svolte all’ospedale Goretti di Latina dove... Leggi su feedpress.me (Di domenica 31 luglio 2022) E’ladi 2nell’vettura dai genitori e salvata dai carabinieri a Latina. Il dettaglio emerge dalle analisi svolte all’ospedale Goretti di Latina dove...

RaiNews : Al loro arrivo, i carabinieri hanno immediatamente trasferito la bambina in codice rosso all'ospedale Goretti di La… - GatineauPatrick : RT @ViolaMilano: Al mare una bimba gioca in acqua e urla: mammina ti voglio bene!! Io a mia figlia: vedi le altre figlie come sono affettuo… - GazzettaDelSud : ?? +++ ULTIM'ORA +++ #Bimba di due mesi abbandonata in auto: è positiva alla #cocaina. #Latina - BrunaGueze : RT @ViolaMilano: Al mare una bimba gioca in acqua e urla: mammina ti voglio bene!! Io a mia figlia: vedi le altre figlie come sono affettuo… - bbeghella : RT @RaiNews: Al loro arrivo, i carabinieri hanno immediatamente trasferito la bambina in codice rosso all'ospedale Goretti di Latina dove è… -