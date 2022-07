A Riccione un treno dell'Alta Velocità travolge e uccide due sorelle (Di domenica 31 luglio 2022) AGI - Due giovani sorelle sono state travolte e uccise da un treno Alta Velocità, poco prima delle 7, sui binari della stazione di Riccione. Il treno, la Freccia 9802 in transito da Pescara verso Milano, non aveva fermate alla stazione di Riccione. Le vittime sono due sorelle di 15 e 17 anni, residenti in provincia di Bologna. La polizia ha rintracciato il padre delle due ragazze, e l'uomo si sta recando all'obitorio dell'ospedale di Riccione per l'identificazione ufficiale delle salme. L'identificazione sarebbe avvenuta grazie al ritrovamento di un telefonino cellulare di una delle vittime. Sono ancora in corso gli accertamenti ... Leggi su agi (Di domenica 31 luglio 2022) AGI - Due giovanisono state travolte e uccise da un, poco primae 7, sui binaria stazione di. Il, la Freccia 9802 in transito da Pescara verso Milano, non aveva fermate alla stazione di. Le vittime sono duedi 15 e 17 anni, residenti in provincia di Bologna. La polizia ha rintracciato il padree due ragazze, e l'uomo si sta recando all'obitorio'ospedale diper l'identificazione ufficialee salme. L'identificazione sarebbe avvenuta grazie al ritrovamento di un telefonino cellulare di unae vittime. Sono ancora in corso gli accertamenti ...

rtl1025 : ?? Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla s… - RaiNews : Uccise dal treno a Riccione, il racconto del gestore di un bar della stazione: 'Stavo caricando il distributore del… - repubblica : Riccione, sono due sorelle di 15 e 17 anni le ragazze investite e uccise da un treno mentre attraversavano i binari… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Riccione, un testimone: «Ho visto le due ragazze e ho iniziato a gridare. Poi il fischio del treno» - peppe844 : RT @rtl1025: ?? Sono due sorelle di 15 e 17 anni residenti in provincia di Bologna, le ragazze investite questa mattina da un treno in trans… -