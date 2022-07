(Di sabato 30 luglio 2022) In queste ore un post anonimo, non suffragato da prove, coinvolgerebbe William e Kate in un presunto scandalo a sfondo sessuale. Il gossip partito dai social sta facendo il giro del mondo virtuale e reale

infoitcultura : “William tradisce Kate”. Ma lo scandalo virale è basato sul nulla -

