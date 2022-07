Tennis | Goran Ivanisevic | “Novak Djokovic vuol vincere 30 Slam e giocare per altri 5 anni”

Leggi su oasport

(Di sabato 30 luglio 2022) Le ambizioni non mancano.è in attesa di capire cosa fare della sua programmazione 2022. La vittoria a Wimbledon ha permesso al campione serbo di toccare quota 21e portarsi nella speciale graduatoria a -1 dallo spagnolo Rafael Nadal. Il problema per Nole è che, allo stato attuale delle cose, negli Stati Uniti non andrà. Le regole legate al vaccino anti-Covid parlano chiaro e, visto cheè intenzionato a portare avanti le proprie scelte a riguardo, il balcanico non potrà disputare gli US Open, ultimo Major della stagione. Una situazione chee il suo staff sperano possa sbloccarsi in proprio favore,menti in chiavetutto è improntato al 2023 dove anche la questione degli Australian Open sarebbe da approfondire, considerate ...