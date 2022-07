Russell in pole nel Gp d'Ungheria, beffate le due Ferrari (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - Clamorosa pole position per George Russell nel Gran Premio d'Ungheria, la prima della sua carriera. Ultimo colpo pazzesco da parte del britannico della Mercedes, che piazza un 1'17''377 rifilando appena 44 millesimi alla Ferrari di Carlos Sainz che partirà secondo dopo aver assaporato fino all'ultimo la pole. Terza l'altra Rossa di Charles Leclerc, seguito da un ottimo Lando Norris con la McLaren. Incubo per la Red Bull, con Max Verstappen costretto a partire decimo per problemi alla monoposto negli ultimi minuti, mentre Sergio Perez eliminato in Q2 (11 ). In ombra anche Lewis Hamilton, solo settimo con l'altra Mercedes. "È una sensazione incredibile, ieri forse è stato il peggior venerdì della stagione e non so sinceramente come sia uscito questo tempo. Sicuramente c'è stato tanto lavoro da ... Leggi su agi (Di sabato 30 luglio 2022) AGI - Clamorosaposition per Georgenel Gran Premio d', la prima della sua carriera. Ultimo colpo pazzesco da parte del britannico della Mercedes, che piazza un 1'17''377 rifilando appena 44 millesimi alladi Carlos Sainz che partirà secondo dopo aver assaporato fino all'ultimo la. Terza l'altra Rossa di Charles Leclerc, seguito da un ottimo Lando Norris con la McLaren. Incubo per la Red Bull, con Max Verstappen costretto a partire decimo per problemi alla monoposto negli ultimi minuti, mentre Sergio Perez eliminato in Q2 (11 ). In ombra anche Lewis Hamilton, solo settimo con l'altra Mercedes. "È una sensazione incredibile, ieri forse è stato il peggior venerdì della stagione e non so sinceramente come sia uscito questo tempo. Sicuramente c'è stato tanto lavoro da ...

