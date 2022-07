Radu | “Dopo errrore Bologna giorni brutti | l’ho vissuto in modo pesante”

Leggi su intermagazine

(Di sabato 30 luglio 2022) Ionuttorna sull’errore diUn errore che probabilmente è costato lo scudetto all’Inter. Nel corso di un’intervista a DAZN, Ionut– ora alla Cremonese – ritorna sull’episodio avvenuto nel match contro il Bolonga. Queste le sue parole. “Il calcio è così, ti dà e ti toglie: sono episodi che succedono, soprattutto ad un portiere. Ho scelto di fare questo, sia nei momentiche in quelli belli bisogna stare sempre sul pezzo. Iquell’episodio sono stati i piùdella mia vita,inabbastanza, mi dispiaceva per il lavoro fatto prima e per i miei compagni che avevano lavorato per ottenere il primo posto”. “Il dispiacere è stato tanto ...