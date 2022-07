Quanta bellezza è stata immaginata con le terga adagiate su una panca

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 30 luglio 2022) Una gigantesca panchina a Central Park, circondata da aceri, attirò l’attenzione di Jonathan Lee, inglese del Surrey che da un po’ vive a New York. Incontro fortunato: la panchina in marmo commemorava Andrew Haswell Green, che volle fermamente l’enorme parco cittadino, spianando le casupole. Prima, chi aveva voglia di passeggiare tra il verde in città aveva solo i cimiteri a disposizione. Jonathan Lee cominciò a fare ricerche. Scoprì che Andrew Haswell Green (cocciuto provinciale che come tanti cercò fortuna in città, leggendo tutti i libri che trovava e ascoltando a scopo di istruzione i sermoni di tutte le chiese) aveva voluto Grande New York in cinque distretti. Gli dobbiamo – da urbanista – la costruzione del ponte di Brooklyn (se avete visto la prima puntata della serie “The Gilded Age” ricorderete che la ragazzina nera e istruita passa la notte nella casa sulla Fifth Avenue ...